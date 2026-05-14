IFHA（国際競馬統括機関連盟）は14日、今年のロンジンワールドベストレースホースランキング第3回中間発表を行った。1月1日から5月10日までの主要レースが対象で前回（対象期間4月5日まで）の発表後、スプリントC、チェアマンズスプリントプライズを連勝したカーインライジング（セン5＝香港）が先月から2ポンド加算のレーティング130ポンドで変わらず単独首位となった。IFHAは公式Xで「カーインライジングは11〜13年ブラッ