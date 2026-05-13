自転車の交通違反に反則金を科す『青切符制度』の導入から1カ月が経ちました。県警所属のサイクルポリスが、自転車ルールについての認知度を調査しました。 県警のサイクルポリスが調査を行ったのは、JR新潟駅南口広場です。通行人に対し、自転車で歩道を通行する際の交通ルールやヘルメットの着用などをクイズで出題しました。 ■サイクルポリス 「(自転車で)車道を走っていると、前に駐車車両が･･･車道