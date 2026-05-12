旅先の情報を発信しているインフルエンサー・YOU旅行さん夫婦は去年の10月、幼い子どもを連れ9泊11日のハワイ旅行へ。宿泊先は個人オーナーが使用しないときに貸し出している部屋を選んだ。旅行中もSNS用に撮影しながらハワイを満喫し、滞在5日目には夫の誕生日を祝い、幸せな日々を過ごす一家。しかし翌日、部屋の中では廊下まであふれるほどの水が噴き出し、夫が必死に水を止めようとしていた。スプリンクラーからの放水だとわか