長引く中東情勢の緊迫化が山形県内にも大きな影響を及ぼしています。鶴岡市の自動車整備工場で、エンジンオイルの入荷量が激減し、一部のサービスが停止する事態となっています。12日、鶴岡市で自動車整備などを手掛ける「大山ボデー」です。大山ボデー 佐藤知志社長「こちらはエンジンオイル。4月下旬以降注文ができない状態になっていて入荷の目途が立たない。元々あった在庫限り」自動車のエンジンオイルの仕