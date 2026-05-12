OpenAIが、組織向けにAIシステムの構築・運用の支援を行う新会社「OpenAI Deployment Company」を設立しました。AI導入支援事業を独立させることでスピード感を高めることが目的だとOpenAIは説明しています。OpenAI launches the OpenAI Deployment Company to help businesses build around intelligence | OpenAIhttps://openai.com/index/openai-launches-the-deployment-company/OpenAI Deployment Companyは、フロンティアAI