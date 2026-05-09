ボーイズグループBTSのメンバー、Vが豪華な“鏡自撮り”を公開した。5月9日、Vは自身のインスタグラムを更新。【写真】V、豪華自撮り＆イメチェン披露キャプションには、スペイン語で「パクチー抜きでお願いします」という文章を綴り、複数枚の写真を投稿した。公開された写真は、VがBTSのワールドツアー「「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」の一環でメキシコを訪問中に撮影したものである。現地政府から“国賓級”の歓迎を受けたBTS