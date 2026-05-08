左足首の骨折から復帰したタレントの松本明子が、親族や芸能関係者のお見舞いに感謝した。８日に自身のインスタグラムを更新し「沢山（たくさん）のお見舞いありがとうございます」とつづり、写真を複数枚アップ。その一枚が、俳優の原田龍二と妻でタレントの原田愛が駆け付けたショットだ。原田は松本の夫で俳優の本宮泰風の実兄で、「原田龍二さん愛さんさくらちゃん親戚トークで水いらずの楽しい時間、ハワイアンキルトを