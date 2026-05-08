カベポスター永見大吾、結婚 まさかの“裏アカ”で報告「まだまだ未熟な動物園ではございますが…」
お笑いコンビ・カベポスターの永見大吾（36）が8日、Xで結婚を報告した。
【Xより】「まだまだ未熟な動物園ではございますが…」裏アカの結婚報告文
永見は「鈴原動物園」というアカウントで結婚を報告する文書を投稿。その上で自身のアカウントで「裏アカにてご報告があります」と同投稿をリポストした。この報告について、オリコンニュースの取材に吉本興業は「事実」と認めた。
永見は“裏アカ”で「日頃より鈴原動物園を楽しみにしてくださっている方々へ」と書き出し「私は、吉本興業所属のカベポスターというお笑いコンビで活動しています永見と申します。この度、結婚いたしました事をご報告させていただきます」と報告。
続けて「これからも周りの方々への感謝を忘れる事なく、何事も真摯に取り組んで参ります」とし「まだまだ未熟な動物園ではございますが、ご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます」とつづった。
永見は、1989年12月19日生まれ、三重県名張市出身。NSC大阪36期生で2014年5月に同期の浜田順平（39）とカベポスター結成。4月から東京進出している。
【Xより】「まだまだ未熟な動物園ではございますが…」裏アカの結婚報告文
永見は「鈴原動物園」というアカウントで結婚を報告する文書を投稿。その上で自身のアカウントで「裏アカにてご報告があります」と同投稿をリポストした。この報告について、オリコンニュースの取材に吉本興業は「事実」と認めた。
永見は“裏アカ”で「日頃より鈴原動物園を楽しみにしてくださっている方々へ」と書き出し「私は、吉本興業所属のカベポスターというお笑いコンビで活動しています永見と申します。この度、結婚いたしました事をご報告させていただきます」と報告。
続けて「これからも周りの方々への感謝を忘れる事なく、何事も真摯に取り組んで参ります」とし「まだまだ未熟な動物園ではございますが、ご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます」とつづった。
永見は、1989年12月19日生まれ、三重県名張市出身。NSC大阪36期生で2014年5月に同期の浜田順平（39）とカベポスター結成。4月から東京進出している。