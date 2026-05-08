鳥羽水族館（三重県鳥羽市）は5月8日、公式サイトを更新。「大切なお知らせ」として、国内で唯一飼育されている2頭のラッコ「メイ」と「キラ」のうち、「メイ」に体力の衰えが見え始めていると発表しました。今後は体調を最優先するため、一部のイベントなどを中止する可能性があるとし、「職員も誠心誠意取り組んでおりますので、何卒温かく見守っていただきますようお願い申し上げます」と呼びかけました。【写真】鳥羽水族館