まさかのお相手で……メグ・ライアン（64）との交際が報じられ、衝撃を与えたトム・クルーズ（63）。だが、恋多きクルーズにもう一人の“大物女優”の名前が米メディアから飛び出し、“本命はどっちだ？”と全米が注目している。昨年10月にアナ・デ・アルマス（38）との約半年の短いロマンスに終止符を打って以来、最初にロマンスを報じられたのは、クルーズをトップスターに押し上げた１作目の映画『トップガン』（1986年）で共演