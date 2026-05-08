約束を果たせるか。【ジャンボが言ったこと】プロ野球をやめて習志野にきたジャンボは「独身」と偽っていた国内女子ゴルフの今季公式戦の初戦「ワールド・サロンパス・カップ」（茨城GC西C）が7日に開幕した。注目のひとりが佐久間朱莉（22）だ。昨季は初の年間女王に輝き、今季も8戦して優勝1回、2位3回、3位1回。ポイントランキング1位を譲っていない。そんな好調の選手も、2週前に行なわれた海外メジャーのシェブロン選手