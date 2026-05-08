アップルの新型ノートパソコン「MacBook Neo」は大成功を収めているようです。 アップルの決算発表会で同社のティム・クックCEOは、MacBook Neoに対する顧客の反応は「桁外れだ」と発言。「現在の状況にはこれ以上ないほど満足している」と語っています。 アップルは発表前から、MacBook Neoの売れ行きに期待していました。しかし、MacBook Neoの需要はアップルの予想を上回り、初めてMacを購入する顧客数は過去最高を記録し