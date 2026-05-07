俳優の草磲剛さんが所属事務所の公式サイトで、第一子誕生を報告しました。【写真を見る】【 草磲剛 】第一子誕生を報告「今までと変わらず、これからも精進してまいります」公式サイトでは「私事ではございますが、この度、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます。」と、報告。続けて「今までと変わらず、これからも精進してまいりますので、よろしくお願いいたします。」「2026年5月7日草磲