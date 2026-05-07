5月7日までに、お笑い芸人「次長課長」の河本準一が自身のInstagramを更新。最新の姿を披露し、騒然となっている。河本は、《ニューヘアー》と綴り、髪型を変えたことを報告。《似合ってんの？この髪》と自身のショットを添えながら、斬新な髪型への本音も漏れていた。「添えられた複数枚の写真には、タンクトップを着用して椅子に座る河本さんが写っています。髪型は前髪がかなり短くなっており、まるで “どんぐり” のよう