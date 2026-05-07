東京株式市場では午後も一段と買い注文が広がり、日経平均株価は一時3500円近い値上がりとなり、6万3000円台をつけました。6万3000円台は史上初めてです。【写真を見る】【速報】日経平均が史上初の6万3000円台に 一時3500円近い値上がり 「この勢いがどこまで広がるかは見極めが必要」市場には警戒感もきょうの東京株式市場では取引開始直後からAIや半導体関連の銘柄に買い注文が集まり、午前の日経平均株価は先週末と