菅原神社笠岡市吉浜5日 岡山県笠岡市の神社で池に咲くカキツバタが見頃を迎えています。 水辺に凛として咲くあざやかな青紫色の花。笠岡市吉浜の菅原神社の池で、カキツバタの花が見頃を迎えています。 神社によりますと、カキツバタは万葉集にも登場するなど初夏の水辺を彩る植物として古くから親しまれています。 この池のカキツバタは約1500本。県の重要文化財にも指定されている「眼鏡橋」との競演が訪