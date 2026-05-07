ニュースや情報番組、ワイドショーにトークバラエティー。テレビで放送されているさまざまな番組で、その雰囲気や視聴率を大きく左右するのが“MC”の存在だ。番組を取り仕切る“座長”とも言えるポジションで、その位置にはもともとテレビ局のアナウンサーとして活躍していた人物が置かれることも多い。しかし、目立つ存在だからこそ、不用意な発言などによって炎上することもしばしば。そこで今回、全国の25歳以上60歳以下の男