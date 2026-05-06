2026年5月4日、中国メディアの紅星新聞は、卓球中国男子代表が団体戦の世界大会で連敗を喫したことについて、技術的な優位性の喪失と次世代育成の遅れが浮き彫りになっていると報じた。記事は、4月28日から5月3日まで行われた2026年世界卓球選手権ロンドン大会（団体戦）グループステージで、中国男子が2連敗を喫してグループ3位に転落したと紹介。黒星自体が2000年のスウェーデン戦以来という異常事態に直面したと伝えた。そして