「くびれ！ 綺麗」MEGUMI、4カ月で−4kg達成＆ダイエット本発売を報告！ 「今が一番美しい」「憧れます」
俳優のMEGUMIさんは5月5日、自身のInstagramを更新。4カ月で−4kgのダイエットに成功した圧巻のスタイルを披露しました。
【写真】MEGUMI、圧巻スタイルを披露！
「実は40代に入ってから、1年に1キロずつ体重が増え、気がつけば4年で＋4kgに」とダイエットを決意したきっかけを明かし、「今回は、『健康的に、美しく痩せる』ことをテーマに掲げ、ドクター、セラピスト、トレーナーの方々に教えていただきながら、本も読み、あらゆる角度から学びつつ取り組みました」とのこと。
「その結果、4ヶ月で−4kgを達成。それだけでなく、食事や運動に対する考え方そのものが大きく変わり、今がこれまでで一番体調がいいと感じています」と続けました。
この投稿にコメントでは「4ヶ月でマイナス4キロはお見事です」「ナイスボディー素敵です」「くびれ！ 綺麗」「いつまでも美しい」「憧れます」「めちゃめちゃウエスト 綺麗です」「美しすぎて泣けてくる、、、」「何度も言うけど今が一番美しい」などの声が寄せられています。
ファンからは「わー！！ 待ってましたー」「楽しみにしてます！」「またベストセラーになるんだろうなぁ……」「買います！」「私もちょうど4キロ痩せたい。と思ってました！」「ぜひ、バイブルにしたいです」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】MEGUMI、圧巻スタイルを披露！
「4ヶ月でマイナス4キロはお見事です」MEGUMIさんは「お知らせです」と2枚の写真を投稿。ほっそりとしたウエストやおなか、二の腕が際立つ姿を披露し、「5月12日に、『わたしはこれでやせました』という本を出版させていただきます」と報告しました。
「その結果、4ヶ月で−4kgを達成。それだけでなく、食事や運動に対する考え方そのものが大きく変わり、今がこれまでで一番体調がいいと感じています」と続けました。
この投稿にコメントでは「4ヶ月でマイナス4キロはお見事です」「ナイスボディー素敵です」「くびれ！ 綺麗」「いつまでも美しい」「憧れます」「めちゃめちゃウエスト 綺麗です」「美しすぎて泣けてくる、、、」「何度も言うけど今が一番美しい」などの声が寄せられています。
「ぜひ、バイブルにしたいです」MEGUMIさんは今回のダイエットについて、「今回のダイエットを通して、自分自身と向き合い、これからの人生を元気に過ごすための“一生ものの習慣”を手に入れられた気がしています」とつづり、「この本には、たくさんの専門家の方々から教えていただいたことや、本で学んだことを実際に試し、効果を実感できたものだけをまとめました」と続けました。
ファンからは「わー！！ 待ってましたー」「楽しみにしてます！」「またベストセラーになるんだろうなぁ……」「買います！」「私もちょうど4キロ痩せたい。と思ってました！」「ぜひ、バイブルにしたいです」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)