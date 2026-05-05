永作博美が主演を務めるドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系／毎週火曜22時）の第5話が5日に放送。みなと（永作）が思いがけぬ展開に巻き込まれていく。【写真】ドラマ『時すでにおスシ!?』第5話みなと（永作博美）、進路面談に臨む本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり、ロマンスあり、おスシありの完全オリジナルの人生