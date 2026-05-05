『時すでにおスシ!?』第5話 “みなと”永作博美、思いがけぬ展開に巻き込まれていく
永作博美が主演を務めるドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系／毎週火曜22時）の第5話が5日に放送。みなと（永作）が思いがけぬ展開に巻き込まれていく。
【写真】ドラマ『時すでにおスシ!?』第5話 みなと（永作博美）、進路面談に臨む
本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり、ロマンスあり、おスシありの完全オリジナルの人生応援ドラマ。
■第5話あらすじ
鮨アカデミーでの授業も折り返し地点に差し掛かり、みなとたちは大江戸（松山ケンイチ）と一対一で卒業後の進路を考える「進路面談」に臨むことに。卒業後のことを全く考えていなかったみなとが途方に暮れる中、クラスメイトでまっすぐに鮨職人を目指していたはずの森蒼斗（山時聡真）もまた、何やら浮かない様子。進路アンケートも白紙で提出し、「どうしたらいいのか分からなくなった」と話す森を前に、大江戸も困惑してしまう。
そんな矢先、森の母・温子（佐藤江梨子）が激怒しながら鮨アカデミーに乗り込んでくる。どうやら森は家族にも内緒で大学を辞めており、祖父・克己（でんでん）の傾きかけた鮨屋さんを継ぐべく鮨アカデミーに入学していたことが発覚。
一方、荒ぶる温子にみなとは同じ母親として寄り添い、話を聞いているうちに“姐さん”として慕われ、その末に思いがけぬ展開に巻き込まれていく。
火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。
【写真】ドラマ『時すでにおスシ!?』第5話 みなと（永作博美）、進路面談に臨む
本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり、ロマンスあり、おスシありの完全オリジナルの人生応援ドラマ。
■第5話あらすじ
そんな矢先、森の母・温子（佐藤江梨子）が激怒しながら鮨アカデミーに乗り込んでくる。どうやら森は家族にも内緒で大学を辞めており、祖父・克己（でんでん）の傾きかけた鮨屋さんを継ぐべく鮨アカデミーに入学していたことが発覚。
一方、荒ぶる温子にみなとは同じ母親として寄り添い、話を聞いているうちに“姐さん”として慕われ、その末に思いがけぬ展開に巻き込まれていく。
火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。