老舗レストランの建物が突然、崩れ落ちる　老朽化で閉鎖されたばかり　過去に大統領が訪れた名店　アメリカ・ニューメキシコ州

アメリカ南西部のニューメキシコ州で、築100年の歴史を持つ老舗レストランの建物が崩壊する瞬間がカメラに捉えられた。建物は老朽化による危険性が指摘されており、使用禁止の措置が取られて閉鎖されたばかりだった。

突然崩れ落ちた老舗レストラン

ニューメキシコ州で4月27日に撮影されたのは、建物が崩壊する瞬間だ。

車が通り過ぎようとした瞬間、突然、青色の建物の壁が崩れ落ちたのだった。

塵などが大きく舞い上がって歩道を覆い、向かいの建物に迫るほどの勢いとなっていた。

実はこの崩壊した建物、築100年の歴史を誇る「リンディーズ・ダイナー」という老舗レストラン。オーナーによると、俳優のリチャード・ギア氏や第42代アメリカ大統領、ビル・クリントン氏も訪れたことがあるという。

しかし、レストランの建物が老朽化によって「崩壊のリスク」があると行政が判断していた。

建物の使用禁止を示す「レッドタグ」が貼られ、4月20日に閉鎖したばかりだった。

現地メディアによると、この崩壊によるけが人はいなかったという。

（「イット！」 4月30日放送より）