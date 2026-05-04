京都府長岡京市の全56自治会長でつくる市自治会長会の会長を、八木仁美さん（63）＝八条が丘＝が女性で初めて務めている。「知恵をつなげ、居心地の良い場をつくる」姿勢で、地縁の希薄化や担い手の高齢化など課題に直面する自治会のまとめ役として奔走する。2年任期の半ばを前に「各自治会が時代に合わせて運営できるようにしたい」と語る。【写真】自治会活動への思いを語る八木仁美さん地元の八条が丘自治会で2018年から会長を