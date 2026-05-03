自動車を文化的視点から捉え、映像を通じて新たな自動車文化の可能性を示す国際短編映画祭「International Auto Film Festa powered by DUNLOP（IAFF）」。プロの映像作家から学生、個人クリエイターまで幅広い層が参加し、それぞれの視点で描かれた「車をテーマにした映像作品」が集まる映画祭である。今年はヨーロッパ、アジア、北米、南米など世界73カ国から519本もの作品がエントリーされた。【画像】「International Auto Fil