世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチボクシングの元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が2日、東京ドームで世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）に挑戦し、0-3判定で敗れた。33戦目でプロ初黒星を喫したが、会場に熱狂を運んだ。試合後、中谷に心配なニュースが飛び込んできた。左眼窩底骨折の疑いで病院へ向かうことに。10回途中に偶然のバッティングで眉間から出血したが、11回に被弾した際の