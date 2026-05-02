◆高校野球春季兵庫県大会▽準決勝報徳学園６ー１明石商（２日・ウインク球場）報徳学園が６ー１で明石商を破り、決勝進出を決めた。先発した２年生右腕・谷口哲聖（てっしょう）が４安打１失点で完投。また、「４番・三塁」で出場した藤本碧空（３年）が５回に左翼線への二塁打を放つなど３安打１打点をマーク。「初回のチャンスで４番の仕事をできなかったので２打席目から切り替えてやっていけたのはよかった」と冷静に答