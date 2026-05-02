JWL参加から米挑戦へ…金城永亜がブルージェイズとの契約を正式発表ブルージェイズとマイナー契約した金城永亜投手が1日、オンラインで沖縄市長への表敬訪問を行った。2025年に参加した「ジャパンウィンターリーグ（JWL）」でのアピールをきっかけに、2度の指名漏れを乗り越えて掴んだ米国挑戦への決意を語った。金城は筑波大時代を含め、これまで2度のドラフト指名漏れを経験している。その後は四国アイランドリーグplusの高