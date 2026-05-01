山形県内でクマの目撃が相次いでいます。 【画像】川沿いを歩くクマ こちらは、おととい未明に、上山市二日町で撮影されたクマとみられる画像です。 現場は上山市総合子どもセンターめんごりあから北におよそ２００メートルの前川沿いです。 撮影した人によりますと、川沿いを歩いていたら、川の中の藪から物音がしたので見たところ、黒い塊が動いて川の中に入っていったのでクマだと気付いたということです。 上