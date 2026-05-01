8人組ボーイズグループ・Stray Kidsに密着した初のライブドキュメンタリー映画 『Stray Kids : The dominATE Experience』が、5月15日から全国の映画館にて公開される。今回、日本公開での入場者プレゼントを5月15日より各週、第1弾〜第3弾まで配布することが決定した。そして、第1弾の入場者プレゼントの内容が公開された。【予告映像】会場を熱気で包み込む！「MEGAVERSE」パフォーマンスシーン本作は、Stray Kids史上最大規