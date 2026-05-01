中東情勢によるナフサ高騰などで納豆が値上げです。ミツカンは、6月1日から納豆の全商品にあたる19品目を6％〜20％値上げします。「金のつぶ」シリーズの一部商品では価格が218円から261円（税抜）に引き上げられます。中東情勢によるナフサの高騰で容器価格が上昇していることなどが要因で、ミツカンは「容器の不足はないものの今後の情勢によっては安定調達が一層困難になる可能性がある」としています。