３０日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比７９０．３３ドル高の４万９６５２．１４ドルと６日ぶり大幅反発した。決算発表を行ったキャタピラー＜CAT＞が急騰しＮＹダウを押し上げた。マグニフィセント７の一角も決算を発表。このうちアルファベット＜GOOG＞が大幅高となり、ナスダック総合株価指数は最高値を更新した。 ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞やアメリカン・エキスプレス＜AXP＞が堅調