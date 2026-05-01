【「ドラゴンの胃でおやすみ」1巻】 5月1日 発売 価格：792円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ「ドラゴンの胃でおやすみ」の1巻を5月1日に発売する。価格は792円。 本作は大橋ユウ氏が原作、西村隆氏が作画を手掛ける「週刊ヤングマガジン」の連載作品。「夢と癒しの“胃の中”ファンタジー」と銘打たれている。 上司にコキ使われる日々を送っていた女騎士団