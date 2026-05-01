【「ドラゴンの胃でおやすみ」1巻】 5月1日 発売 価格：792円

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講談社は、マンガ「ドラゴンの胃でおやすみ」の1巻を5月1日に発売する。価格は792円。

本作は大橋ユウ氏が原作、西村隆氏が作画を手掛ける「週刊ヤングマガジン」の連載作品。「夢と癒しの“胃の中”ファンタジー」と銘打たれている。

上司にコキ使われる日々を送っていた女騎士団長・リンナは、ある日巨大なドラゴンに遭遇。激務の疲れがたたり、食べられてしまうのだが、気がつくとそこはドラゴンの胃の中だった。

【「ドラゴンの胃でおやすみ」1巻あらすじ】

国の象徴・民の憧れ「騎士団長」。しかしその役割は外面（そとづら）とは裏腹の中間管理職で、上司にコキ使われるだけのものであった。

そんな「厄職」を背負い生きる誇り高き女騎士団長・リンナは、ある日の職務中に巨大なドラゴンに遭遇。国のため応戦するも、日々の激務の疲れがたたり、無惨にも食べられてしまった……。

気がつくとそこはドラゴンの胃の中。そこでの出会いが彼女の人生を変える……！？

日常に疲れたアナタに贈る、夢と癒しの“胃の中”ファンタジー！！