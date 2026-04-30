運転免許が失効したまま、7か月間にわたり車を運転していました。30日付で、減給3か月の懲戒処分を受けたのは、石川県の加賀地区の公立高校に勤める20代の男性教諭です。石川県教委によりますと、男性教諭は、去年8月からことし4月までの7か月間、運転免許が失効していることに気づかず、通勤などで自家用車を運転していたということです。今月、県教委が実施した免許証の現物調査で事態が発覚しました。男性教諭は「うっかりとは