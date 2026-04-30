今シーズンチーム史上初の大同生命SVリーグのチャンピオンシップに出場したバレーボールのPFUブルーキャッツが30日、記者会見に臨みました。レギュラーシーズンを3位、チャンピオンシップをベスト4で終えたPFU。30日に記者会見が行われ、日本代表初選出の川添美優選手やおととい結婚も発表した松井珠己選手、大活躍したバルデス・メリーサ選手らが出席し、シーズンを