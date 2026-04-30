お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーと安藤なつが３０日、都内で「ミンティアリフレッシュビート」ＰＲ発表会に出席した。最近“ハードだったもの”を聞かれた安藤は、「首都高で迷いました」と告白。「降りる出口を間違えて。ナビがバグってたこともあるけど、渋谷の方面から来て、１時間かけて渋谷に戻ってきた。めちゃくちゃハードで怖かった」と振り返った。現在自動車教習所に通っているというカズレーザー