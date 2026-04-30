持ち運び用のミラーは、コンパクトでも映りが良いのが理想的。先日ダイソーをパトロールしていると「これだ！」というミラーを発見しました！まるで缶バッジのような形の、超コンパクトなミラー。鏡面はガラス製なので、樹脂製ミラーにありがちな歪みもなく、映りがとても綺麗です♡隠しミラーとしておすすめですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：缶ミラークロミ価格：￥110（税込）サイズ（約）：直径75mm販売