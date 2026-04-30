きょうは広く雨が降り、日中も空気がヒンヤリするでしょう。 【写真を見る】東海地方 きょう～あすまで広く雨 いつどこで降る？最新の雨シミュレーション 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（4/30 昼） 正午前の名古屋市内は厚い雲に覆われていて、弱い雨が降っています。この時間の気温は14.6℃です。 きょうは午後も雨具が手放せない天気が続き、沿岸部を中心に風が強まる所もあるでしょう。最高気温は16℃前後の