きょうは広く雨が降り、日中も空気がヒンヤリするでしょう。

【写真を見る】東海地方 きょう～あすまで広く雨 いつどこで降る？最新の雨シミュレーション 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（4/30 昼）

正午前の名古屋市内は厚い雲に覆われていて、弱い雨が降っています。この時間の気温は14.6℃です。

きょうは午後も雨具が手放せない天気が続き、沿岸部を中心に風が強まる所もあるでしょう。最高気温は16℃前後の予想です。日中も気温はほとんど上がらず、雨や風で空気が冷たく感じられるでしょう。



【雨の予想】

夜まで広く雨が降るでしょう。三重県南部では夜、急な激しい雨に注意が必要です。あす金曜日までは広い範囲で雨が続き、雨風の強まる所があるでしょう。

あさっては晴れ 名古屋では夏日に

【週間予報】

あさって土曜日は天気が回復するでしょう。名古屋の最高気温は25℃の予想で、夏日になる見込みです。日曜日も晴れ間が広がり気温は高くなりますが、夜は次第に雨雲が広がるでしょう。



月曜日にかけては広く雨が降る予想です。来週火曜日以降は晴れて汗ばむ陽気になるでしょう。



天気や気温の変化で体調を崩さないよう、お気をつけください。

【画像】いつどこで雨が降る？最新の雨シミュレーション きょう午後5時～