「ＤｅｆＴｅｃｈ」のＳＨＥＮが３０日、最新ソロ曲「ＢｒｅａｔｈｅＡｌｏｈａＮｏｗ」を配信リリースした。「ＨｅｒｅａｎｄＮｏｗ（今この瞬間）」をテーマに制作されたミュージックビデオも公開された。満を持してのソロの新曲。長年大切にしてきた「ＡＬＯＨＡ」の思想、「ＡＬＯ（存在）」と「ＨＡ（呼吸）」の言葉から着想を得たナンバーだ。呼吸を整え、自分自身を大切にし、それが周りの人を大切にするこ