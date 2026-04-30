6月に公開が控える映画「黒牢城」。第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をダブル受賞した米澤穂信による同名ミステリー小説を、本木雅弘、菅田将暉、吉高由里子を始めとする豪華キャスト陣で映像化する同作は、「スパイの妻」「クリーピー偽りの隣人」などで知られ、国内外から高い評価を受ける黒沢清監督が自身初の時代劇に挑むことでも注目を集めている。暴虐な織田信長のやり方に反発するために荒木村重(本木)が籠城作戦を決行