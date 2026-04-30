6月に公開が控える映画「黒牢城」。第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をダブル受賞した米澤穂信による同名ミステリー小説を、本木雅弘、菅田将暉、吉高由里子を始めとする豪華キャスト陣で映像化する同作は、「スパイの妻」「クリーピー 偽りの隣人」などで知られ、国内外から高い評価を受ける黒沢清監督が自身初の時代劇に挑むことでも注目を集めている。暴虐な織田信長のやり方に反発するために荒木村重(本木)が籠城作戦を決行するも、織田軍に囲まれて孤立無援となった城の中で、ある少年が何者かに殺害される。それを皮切りに次々と怪事件が起こるという、手に汗握る戦国系心理ミステリー超大作だ。

時代劇とミステリーが融合する同作の中で、本木演じる村重の隠し刀として暗躍する郡十右衛門を、オダギリジョーが演じている。オダギリと言えば、俳優としての目覚ましい活躍はもちろん、監督業も手掛けるなど、その多才ぶりを各方面で発揮。多くの経験と着実なキャリアを積み重ねてきたからこそ成せる肩の力の抜けた演技が魅力的だ。

そんなオダギリが2007年、30代になったばかりの頃に主演を務めたのが映画「東京タワー オカンとボクと、時々、オトン」だった。同作は5月にＷＯＷＯＷシネマで放送される。

1960年代。オトン(小林薫)に愛想を尽かしたオカン(樹木希林)は、まだ幼かったボク(オダギリ)を連れ、小倉から筑豊の実家に戻って女手1つでボクを育てることに決めた。その後の1980年代、憧れの東京に出て美大生となったボクは、自堕落な毎日を送る。どうにか美大を卒業し、いつしかたまっていた借金を返すためにどんな仕事でも引き受けようと働いているうちに、イラストやコラムで次第に生計を立てられるように。そんなある日、オカンががんで入院したとの知らせが入る...。

■親子の空気をリアリティたっぷりに表現したオダギリジョーと樹木希林の息の合った演技

オダギリジョーと樹木希林の共演で、親子の絆を描く感動作 (C)2007「東京タワー o.b.t.o」製作委員会

リリー・フランキーが亡き母親への想いを綴りベストセラーを記録した同名自伝小説を松尾スズキが脚色し、「さよなら、クロ」の松岡錠司監督が映画化した同作。第31回日本アカデミー賞で14部門にノミネートされ、作品賞など主要5部門に輝くなど、高い評価を受けた感動作だ。

そんな同作でオダギリが演じたのは、大人になってからのボク。オダギリは、一見淡々としているのだが内側には複雑な感情を抱え込んだ"ボク"という人物像を、繊細な演技で表現。オカンに対してもどこか照れくささがあるのか不器用に接しているが、その中でもしっかりとオカンを想っていることが、彼の演技から伝わってくる。

そして、樹木との抜群の相性も同作の大きな魅力。樹木演じるオカンは、少しおせっかいで、だけど優しく愛があるという、リアリティに溢れた等身大の母親。それを自然の佇まいで演じる樹木と、その隣で良い意味で演じすぎずナチュラルに存在するオダギリ。2人の間に漂う空気は、本物の親子のそれのように現実味を帯びている。

また、同作でメガホンをとった松岡監督は、オトンを演じた小林とタッグを組んだ「深夜食堂」シリーズ(2009年〜)を手掛けたことでも知られる。その緻密に作り上げられた世界観は、多くの人から愛される大ヒット作に。今秋には約7年ぶりとなるシリーズ最新作の放送が決まっており、早くも期待が高まっている。

親子の絆と母親への思いを描いた温かな感動作を、「黒牢城」と「深夜食堂」、それぞれの話題作が控える今、ぜひ改めて見ていただきたい。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

東京タワー オカンとボクと、時々、オトン

放送日時：2026年5月11日(日)21:00〜

チャンネル：ＷＯＷＯＷシネマ(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

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