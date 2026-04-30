●レッズ2−13ロッキーズ○＜現地時間4月29日グレートアメリカン・ボールパーク＞コロラド・ロッキーズが中地区首位シンシナティ・レッズに快勝。先発登板した菅野智之投手（36）は6回途中無失点の投球で今季3勝目を挙げた。ロッキーズは初回、6番ブレット・サリバンが満塁走者一掃の適時二塁打を放って3点を先制。女房役から援護を貰った菅野は二死二塁とピンチを招き、4番スチュワートにあわや中前安打というゴロ