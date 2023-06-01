「ヤクルト０−２阪神」（２９日、神宮球場）前夜の“ダメージ”をみじんも感じさせなかった。阪神・森下が５試合ぶりとなる今季１０度目のマルチ安打を記録した。先発・山野に苦戦していた中で迎えた六回１死一塁。外角低めの変化球に反応して中前打で好機を拡大し２点目につなげた。八回は先頭で１５４キロ直球を打って中前打をマーク。代走を送られて途中交代となったが「結果を出せたのも自分の中では良かったけど、岡城