モデルの近藤千尋（36）が29日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演。家族の体調の悪さについて語った。近藤は「うち、築30年のビンテージマンションに住んでいるんですけど、外国人向けなのか、床がカーペットなんです。だからダニとかカビが心配」と語った。インテリア評論家の水田恵子氏は「カーペットを敷くことで、部屋の空気が良くなると言われています」と、部屋の中に舞い上がるほこりの