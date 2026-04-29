ゴールデンウイークの定番レジャーが大ピンチです。各地の海岸で、「潮干狩り」に異変が起きているようです。【写真を見る】全然違う？天然と別の産地のアサリを比べてみたGWの潮干狩り場 別の産地のアサリを撒くNスタ「ふなばし三番瀬海浜公園です。たくさんの方が会場に入るために列を作っています」ゴールデンウイークといえば潮干狩り。多くのお客さんに楽しんでもらおうと、別の場所のアサリを撒いているため、ザク