小学生の息子の遺体を遺棄したとして父親が逮捕された事件。警察は、供述の裏づけを進めています。 29日午後4時半すぎ、捜査員らが茂みに入って鑑識作業を進める様子がみられました。 京都府南丹市の安達優季容疑者（37）は、3月23日から4月13日までの間に、市内の山林などに息子の結希さん（当時11）の遺体を遺棄した疑いがもたれています。 結希さんの遺体は複数の場所を転々と移動させられた疑いがあり、警察は、28