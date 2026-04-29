[4.29 J1百年構想リーグ WEST第13節](ベススタ)※14:00開始<出場メンバー>[アビスパ福岡]先発GK 41 藤田和輝DF 5 上島拓巳DF 15 辻岡佑真DF 37 田代雅也MF 6 重見柾斗MF 11 見木友哉MF 14 名古新太郎MF 29 前嶋洋太MF 34 椎橋慧也MF 47 橋本悠FW 7 碓井聖生控えGK 99 オビ・パウエル・オビンナDF 16 岡哲平DF 33 山脇樺織DF 45 宮大樹MF 8 奥野耕平MF 25 北島祐二FW 27 道脇豊FW 28 鶴野怜樹FW 32 サニブラウン・ハナン監督