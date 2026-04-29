福岡vs広島 スタメン発表
[4.29 J1百年構想リーグ WEST第13節](ベススタ)
※14:00開始
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 41 藤田和輝
DF 5 上島拓巳
DF 15 辻岡佑真
DF 37 田代雅也
MF 6 重見柾斗
MF 11 見木友哉
MF 14 名古新太郎
MF 29 前嶋洋太
MF 34 椎橋慧也
MF 47 橋本悠
FW 7 碓井聖生
控え
GK 99 オビ・パウエル・オビンナ
DF 16 岡哲平
DF 33 山脇樺織
DF 45 宮大樹
MF 8 奥野耕平
MF 25 北島祐二
FW 27 道脇豊
FW 28 鶴野怜樹
FW 32 サニブラウン・ハナン
監督
塚原真也
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 15 中野就斗
DF 19 佐々木翔
MF 11 加藤陸次樹
MF 13 新井直人
MF 14 松本泰志
MF 24 東俊希
MF 33 塩谷司
MF 35 中島洋太朗
FW 17 木下康介
控え
GK 99 大内一生
DF 3 山崎大地
DF 16 志知孝明
MF 25 茶島雄介
MF 30 トルガイ・アルスラン
MF 40 小原基樹
FW 9 ジャーメイン良
FW 10 鈴木章斗
FW 41 前田直輝
監督
バルトシュ・ガウル
※14:00開始
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 41 藤田和輝
DF 5 上島拓巳
DF 15 辻岡佑真
DF 37 田代雅也
MF 6 重見柾斗
MF 11 見木友哉
MF 14 名古新太郎
MF 29 前嶋洋太
MF 34 椎橋慧也
MF 47 橋本悠
FW 7 碓井聖生
控え
GK 99 オビ・パウエル・オビンナ
DF 16 岡哲平
DF 33 山脇樺織
DF 45 宮大樹
MF 25 北島祐二
FW 27 道脇豊
FW 28 鶴野怜樹
FW 32 サニブラウン・ハナン
監督
塚原真也
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 15 中野就斗
DF 19 佐々木翔
MF 11 加藤陸次樹
MF 13 新井直人
MF 14 松本泰志
MF 24 東俊希
MF 33 塩谷司
MF 35 中島洋太朗
FW 17 木下康介
控え
GK 99 大内一生
DF 3 山崎大地
DF 16 志知孝明
MF 25 茶島雄介
MF 30 トルガイ・アルスラン
MF 40 小原基樹
FW 9 ジャーメイン良
FW 10 鈴木章斗
FW 41 前田直輝
監督
バルトシュ・ガウル