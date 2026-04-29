◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月29日神宮）阪神の中野拓夢内野手（29）が、今季初めてスタメンから外れた。中野は前日のヤクルト戦の5回に右ふくらはぎに自打球が直撃。試合出場を続けたが、7回の打席で代打を送られて途中交代していた。この日は自力歩行で球場入りし、ティー打撃などを行った。23年から不動の「2番・二塁」として休むことなく打線をけん引してきた背番号7。スタメンは外れたが、ベンチ入りは